Trump, Venezuela'da Rejim Değişikliği Görüşmediğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, dışişleri ve savunma yetkilileriyle " Venezuela'da rejim değişikliğini görüşmediğini" söyledi.

İngiltere ziyaretini tamamlayan ABD Başkanı Trump, Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD'li dışişleri ve savunma yetkilileriyle, " Venezuela'da rejim değişikliği ihtimali üzerine görüşüp görüşmediği" sorusuna, "Hayır, görüşmedim." diye yanıt verdi.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin arttığı ve "olası bir Amerikan müdahalesi" iddialarının gündeme geldiği bir dönemde Trump'ın rejim değişikliği konusunun gündemlerinde olmadığını dile getirmesi dikkati çekti.

Trump, 16 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narkoteröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi." demişti.

ABD Başkanı Trump, 2 Eylül'de ise ABD'nin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro??????? da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.