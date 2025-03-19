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Trump ve Zelenskiy, Ukrayna'da Ateşkes Sürecini Görüştü

Trump ve Zelenskiy, Ukrayna'da Ateşkes Sürecini Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ateşkes sürecini ele aldı ve her iki tarafın ihtiyaçlarının bir araya getirildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde ateşkes sürecini görüştüklerini belirterek, "Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktardı.

Trump, "Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi.

Trump, dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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