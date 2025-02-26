Trump ve Zelenskiy'den Maden Anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'u ziyaret edeceğini ve bu ziyaret sırasında iki liderin Ukrayna'nın maden zenginliğinden ABD'nin pay almasını öngören bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'u ziyaret edeceğini söyledi. Ziyaret sırasında iki devlet başkanı, Ukrayna'nın maden zenginliğinden ABD'nin pay almasını öngören anlaşmayı imzalayacak.
ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklendirilmiş seslendirme:
ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'u ziyaret edeceğini söyledi. Ziyaret sırasında iki devlet başkanı, Ukrayna'nın maden zenginliğinden ABD'nin pay almasını öngören anlaşmayı imzalayacak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)