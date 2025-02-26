Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Trump ve Zelenskiy'den Maden Anlaşması

Trump ve Zelenskiy'den Maden Anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'u ziyaret edeceğini ve bu ziyaret sırasında iki liderin Ukrayna'nın maden zenginliğinden ABD'nin pay almasını öngören bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.

ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklendirilmiş seslendirme

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'u ziyaret edeceğini söyledi. Ziyaret sırasında iki devlet başkanı, Ukrayna'nın maden zenginliğinden ABD'nin pay almasını öngören anlaşmayı imzalayacak.

ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklendirilmiş seslendirme:

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'u ziyaret edeceğini söyledi. Ziyaret sırasında iki devlet başkanı, Ukrayna'nın maden zenginliğinden ABD'nin pay almasını öngören anlaşmayı imzalayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Lütfü Savaş, özel üniversitede hoca oldu
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
img

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor

Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.