Trump, Davos'ta Zelenskiy ile "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi olumlu buldu ve savaşın sona ermesi için bir ivmenin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek, çatışmanın sona ermesi yönünde bir ivme olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Herkes savaşın sona ermesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir görüşme planlandığını doğruladı.

Görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Zelenskiy de Trump ile görüşmesini "çok iyi" şeklinde nitelendirdi.

