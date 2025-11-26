Trump ve Zelenski, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Hazırlanıyor; Witkoff İse Gelecek Hafta Moskova'da Putin ile Görüşecek

(ANKARA) - Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı hava saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, barış planı çerçevesinde görüşme hazırlıklarını sürdürüyor. Plan, Moskova lehine maddeler içerdiği gerekçesiyle tartışma yaratırken, Avrupa liderleri barışın yakın olduğuna temkinli yaklaşıyor. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff da gelecek hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın Zaporijya kentine 11 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, 31 yüksek katlı bina, 20 ev ve diğer altyapılara zarar verirken; saldırılarda aralarında en az 18 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin gece boyunca 33 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı. Bakanlık, 13 İHA'nın Belgorod bölgesi üzerinde, 10'unun Voronej üzerinde, dördünün Lipetsk üzerinde, birinin Bryansk üzerinde ve beşinin Karadeniz üzerinde düşürüldüğünü bildirdi.

"Ruslar, ABD'liler ile "gayriresmi belge" bir taslak paylaştı" iddiası

İki ülke arasında karşılıklı saldırılar sürerken; Batı medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 maddelik barış planının, ekim ayında Rusya tarafından ABD'ye sunulan bir tekliften doğrudan alıntılar içeriyor. Batı medyasının üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Rus yetkililer, Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin görüşmesinin ardından üst düzey ABD yetkilileriyle "gayriresmi belge" niteliğindeki bir taslak metni paylaştı.

Bu plan, "Ukrayna'nın daha fazla toprak vermeye zorlanması ve ordusunun küçültülmesi gibi Moskova'yı açık şekilde kayıran maddeler içerdiği için" tepki topladı.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile planı görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Kaynaklar, teklifi inceleyen diğer ABD'li yetkililerin, Ukrayna'nın bunu reddedeceğini ifade ettiğini belirtti.

Trump: "Zelenski ve Putin ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yakında görüşmeyi dört gözle beklediğini" ancak bunu "sadece savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşma kesinleştiğinde ya da son aşamalarına geldiğinde" yapacağını söyledi. Daha sonra gazetecilere konuşan Trump, anlaşmanın "iki taraflı toprak tavizleri" içereceğini ve "sınırın temizlenmesi" üzerinde çalışıldığını belirtti.

Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesine yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi ve "İyi görüşmeler yapıyoruz. Rusya ile başladık ve Rusya ile bazı görüşmeler yürütüyoruz" dedi. Beklediği sonucun ne olduğu sorulduğunda Trump, "Bir süre bilmiyor olacağız ama ilerleme kaydediyoruz" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Rusya-Ukrayna barış anlaşması için net bir zaman çizelgesi olmadığını belirterek, "Benim için son tarih, savaşın bittiği zamandır" de ve orijinal planın "iki tarafın ek katkılarıyla ince ayardan geçirildiğini" söyledi.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u gelecek hafta Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere görevlendirdiğini kaydeden Trump, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll'un ise bu hafta Ukraynalı liderlerle görüşmesinin beklendiğini belirtti.

"Witkoff'un Kremlin yetkilisine danışmanlık yaptığı" iddiası

Öte yandan, ABD medyasının ses kaydına dayandırdığı haberde, Witkoff'un, Ukrayna barış anlaşması konusunda, Putin'in Danışmanı Yuri Uşakov'a danışmanlık yaptığı iddia edildi. Haberde, Witkoff'un, Uşakov ile yaptığı görüşmede, "toprak kontrolü üzerine konuştuğu ve Trump'ı tebrik etmeleri ile görüşmeleri daha iyimser çerçevelemeleri yönünde tavsiyelerde bulunduğu" öne sürüldü.

Witkoff'un, geçen ay Uşakov'a Ukrayna'da barışa ulaşılabilmesi için Rusya'nın Donetsk'in kontrolünü ele geçirmesi ve muhtemelen ayrıca bir toprak takası yapılması gerektiğini söylediği iddia edildi.

Zelenski: "Trump ile görüşmeye hazırım"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de dün yaptığı açıklamada, "hassas noktaları" görüşmek için Trump ile görüşmeye hazır olduğunu, yönetiminin ay bitmeden bir görüşme hedeflediğini söyledi. Zelenski, "Amerikan tarafıyla ve Başkan Trump ile aktif işbirliğinin devam etmesine güveniyorum. Çok şey Amerika'ya bağlı, çünkü Rusya Amerikan gücüne en fazla dikkat eden taraftır" dedi. Zelenski, 24 Kasım Pazartesi günü 28 maddelik planın "inceltildiğini", bazı maddelerin çıkarıldığını açıklamıştı.

Lavrov: "Avrupa, ABD'nin barış çabalarını baltalıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ilk ABD taslağını desteklediğini, ancak önemli ölçüde değiştirilmiş bir metnin "temel olarak farklı" bir durum yaratacağını belirtti. Lavrov, Kremlin'in yeni taslağın bir kopyasını almadığını, Avrupa'nın ABD'nin barış çabalarını baltaladığını öne sürdü. Kremlin, geçen hafta sunulan plandaki değişiklikleri kabul etmeyebileceği konusunda uyardı.

Güvenlik garantileri ile doğu Ukrayna'daki çatışma bölgelerinin kontrolü gibi Moskova ve Kiev arasında derin anlaşmazlık yaratan bazı konuların hala ele alınmadığı bildirildi.

Avrupalı liderler, barışın yakın olduğundan "şüpheli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün "istekliler koalisyonu" olarak anılan ve olası bir ateşkes durumunda Ukrayna'ya savunma desteğini sürdüreceğini açıklayan Avrupa ve ötesinden bir grup müttefikin toplantısına başkanlık etti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. Liderler, Ukrayna'ya sunulabilecek güvenlik garantileri üzerinde çalışmayı "hızlandırmak" için ABD ile ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaştı.

Ancak Avrupa liderleri savaşın dört yıla yaklaşmasının ardından barışın yakın olduğuna "şüpheli" yaklaşıyor. Macron, "Rusya'nın ateşkes yönünde bir irade göstermediğini" söyledi. Starmer ise "Önümüzde uzun ve zor bir yol var" dedi.