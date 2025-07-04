Trump ve Suudi Bakan, İran'la İlgili Bölgesel Durumu Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman ile İran dahil bölgesel durumu görüştüğü bildirildi.

Axios platformunun görüşmeye aşina bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Salman ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşmede Başkan Trump ve Suudi Bakan, İran'la ilgili durum dahil bölgesel konuları ele aldı.

Trump ile görüşmesinin akabinde Bin Selman'ın İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Bin Selman, Washington ziyareti kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya geldi.

Görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da Trump'la yapması beklenen görüşme öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.