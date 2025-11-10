Haberler

Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Beyaz Saray'da Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 1,5 saat süren kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı Suriye'ye yönelik yaptırımları 180 gün süreyle askıya aldığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı basına kapalı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da yaklaşık 1,5 saat süren kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'na göre, görüşmede öncelikli konular iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel ile küresel meselelerin tartışılması oldu. Taraflar ayrıca iş birliği fırsatlarını ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) çerçevesinde uygulanan yaptırımların 180 gün süreyle sınırlı olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım itibarıyla güncellenen Suriye yaptırımlarıyla ilgili bilgiler paylaşılırken, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım'da, Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüz doğrultusunda Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadelerine yer verildi.

Kararın, 23 Mayıs'ta alınan ve Sezar Yasası yaptırımlarının 180 gün süreyle askıya alınmasını öngören önceki düzenlemenin yerine geçtiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya ve İran ile ilgili işlemler ile bu ülkelerden gelen mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin bu muafiyet kapsamına dahil olmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray'dan çıkarken aracından inip kendisini bekleyen Suriyelileri selamladı. Trump ile gerçekleştirdiği görüşme, bir Suriye liderinin Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile yaptığı ilk resmi görüşme olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA / Güncel
