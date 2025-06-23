Trump ve Starmer, İran'ın Müzakere Masasına Dönmesini Görüştü

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ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programı ve müzakerelere dönmesi konusunu ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın en kısa sürede müzakere masasına dönmesinin önemini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki son durumu ele alan iki liderin, İran'ın nükleer programının küresel güvenlik için bir risk oluşturduğunu belirttiği aktarıldı.

ABD'nin bu tehdidi hafifletmek için İran'a karşı harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Liderler, İran'ın nükleer silah geliştirmesine hiçbir zaman izin verilmemesi konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Liderler İran'ın mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönmesi ve kalıcı bir çözüm konusunda ilerleme kaydetmesi gerektiğini görüştü." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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