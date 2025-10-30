Haberler

Trump ve Şi Cinping Arasında Fentanil ve Ticaret Üzerine Anlaşma

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmede fentanilin ABD'ye girişinin durdurulması ve ticaret ilişkileri üzerine birçok konuda mutabakata vardıklarını açıkladı. Trump, iki ülke arasındaki işbirliğinin artacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, Çin'in fentanilin ABD'ye girişini durdurmak için işbirliği yapma ve soya fasulyesi gibi ürünlerin satın alınması gibi birçok konuda mutabık kaldıklarını belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Şi ile Güney Kore'deki görüşmesini "harika" şeklinde niteleyerek iki ülke arasındaki "saygının artacağını" belirtti.

Çin'in soya fasulyesi ve diğer ürünleri satın alması gibi birçok konuda Şi ile anlaştıklarını ifade eden Trump, Pekin'in nadir toprak elementleri ve kritik mineraller gibi kaynakların serbest akışının devam etmesini kabul ettiğini aktardı.

Trump, paylaşımında "Çin, fentanilin ülkemize girişini durdurmak için bizimle özenle çalışacağını açıkça ifade etti. Fentanil krizini sona erdirmemize yardımcı olacaklar." ifadelerini kullandı.

Çin'in ABD'den enerji satın almayı kabul ettiğini ve Alaska'dan petrol ve gaz satın alınmasıyla ilgili büyük ölçekli bir alım yapılabileceğini belirterek varılan anlaşmaların "milyonlarca ABD'liye refah ve güvenlik sağlayacağını" kaydetti.

Trump, Güney Kore ziyareti sonrası Washington'a dönmek üzere yola çıktığını belirtti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
