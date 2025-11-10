Haberler

Trump ve Şara Arasında Kritik Görüşme: Sezar Yaptırımları Durduruldu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Suriye'ye uygulanan Sezar yaptırımlarının durdurulduğu bildirildi. Bu, Suriye liderinin ABD Başkanı ile Beyaz Saray'da buluştuğu ilk sefer olarak kaydediliyor.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da yapılan özel görüşmede, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarının durdurulduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşme Beyaz Saray'da sürüyor. Görüşmenin gündeminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması masada yer alıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Şara yerel saatle 11: 37'de Beyaz Saray'a girdi. Açıklamada ayrıca Trump'ın programında görüşmenin basına kapalı olarak yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Bu görüşme, bir Suriye liderinin ilk kez ABD Başkanı ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi anlamına geliyor ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD medyasına göre Şam'a uygulanan Sezar yaptırımları durduruldu. İran ve Rusya bağlantılı işlemler hariç Sezar yaptırımları kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
