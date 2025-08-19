Trump ve Putin, Zelenskiy ile Yüz Yüze Görüşme İçin Hazırlıklara Başladı

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü ve Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yeri daha sonra belirlenecek bir yüz yüze görüşme için hazırlıklara başlandığını söyledi.

ANONS: ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü ve Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yeri daha sonra belirlenecek bir yüz yüze görüşme için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)