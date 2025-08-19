Trump ve Putin, Zelenskiy ile Yüz Yüze Görüşme İçin Hazırlıklara Başladı

Trump ve Putin, Zelenskiy ile Yüz Yüze Görüşme İçin Hazırlıklara Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ileride gerçekleştirilecek bir yüz yüze görüşme için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü ve Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yeri daha sonra belirlenecek bir yüz yüze görüşme için hazırlıklara başlandığını söyledi.

ANONS: ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü ve Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yeri daha sonra belirlenecek bir yüz yüze görüşme için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı

Akılalmaz olay! Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.