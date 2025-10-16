Haberler

Trump ve Putin, Ukrayna Savaşı İçin Budapeşte'de Görüşecek

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de bir araya geleceğini duyurdu. Görüşme tarihinin henüz netleşmediği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik bir zirve gerçekleştireceklerini açıkladı. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmenin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacağını belirten Trump, Putin ile yaptığı uzun telefon görüşmesini "çok verimli" olarak nitelendirdi.

Trump, "Başkan Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu 'şansız' savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görüşmek üzere, kararlaştırılan bir yer olan Budapeşte'de bir araya geleceğiz" dedi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Oval Ofis'te görüşeceğini ve Putin ile gerçekleştirdiği temasları kendisine aktaracağını söyledi.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da gelecek hafta Rus yetkililerle yapılacak görüşmelerde üst düzey bir heyete başkanlık edeceğini, toplantının yeri ve zamanı hakkında detayların daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

