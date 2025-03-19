İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Trump ve Putin, Ukrayna'da Barış İçin Mutabık Kaldı

Trump ve Putin, Ukrayna'da Barış İçin Mutabık Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'da kalıcı barış için teknik müzakerelerin başlatılması gerektiği konusunda anlaşmaya vardı.

ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'da barışın "enerji ve altyapı ateşkesiyle ve Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanmasının yanı sıra Ukrayna'da tam ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik teknik müzakerelerle" başlaması konusunda mutabık kaldı

ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'da barışın "enerji ve altyapı ateşkesiyle ve Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanmasının yanı sıra Ukrayna'da tam ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik teknik müzakerelerle" başlaması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title