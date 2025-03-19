Trump ve Putin, Ukrayna'da Barış İçin Mutabık Kaldı
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'da kalıcı barış için teknik müzakerelerin başlatılması gerektiği konusunda anlaşmaya vardı.
ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'da barışın "enerji ve altyapı ateşkesiyle ve Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanmasının yanı sıra Ukrayna'da tam ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik teknik müzakerelerle" başlaması konusunda mutabık kaldı
ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'da barışın "enerji ve altyapı ateşkesiyle ve Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanmasının yanı sıra Ukrayna'da tam ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik teknik müzakerelerle" başlaması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)