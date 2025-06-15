Trump ve Putin Ortadoğu'daki Gerilim ve Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerini Ele Aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gerilim ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini tartıştı. Liderler, İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiği konusunda anlaştı.

WASHINGTON, 15 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cumartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ortadoğu'daki gerilim ve Rusya- Ukrayna barış görüşmelerini ele aldı. İki lider, "İsrail- İran savaşının sona ermesi gerektiği" konusunda mutabık kaldı.

Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "O da benim gibi İsrail- İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

Putin'in İran'ı "çok iyi tanıdığını" vurgulayan Trump, bir saat süren görüşmede Rusya-Ukrayna çatışmasının da sona ermesi gerektiğini Putin'e ilettiğini belirtti.

Trump, "Uzun uzun konuştuk. Rusya-Ukrayna konusuna fazla değinemedik, ama önümüzdeki hafta bu konuyu daha fazla ele alacağız. Putin planlanan esir takaslarını uyguluyor. Her iki taraftan da çok sayıda esir takas ediliyor" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü 79. doğum gününü kutlayan Trump, Putin'in görüşme sırasında kendisini kutladığını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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