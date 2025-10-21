Haberler

Trump ve Putin'in Budapeşte Görüşmesi Ertelenebilir

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapması planlanan görüşmenin ertelenme ihtimali ortaya çıktı. Dışişleri Bakanları Rubio ve Lavrov arasındaki görüşmelerin askıya alınması, iki lider arasındaki zirvenin belirsizliğe girmesine yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapması beklenen görüşmenin ertelenme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

CNN'e konuşan kaynaklar, Trump ve Putin arasında Budapeşte'de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin iddialarda bulundu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, iki liderin görüşmesi öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin "şimdilik askıya alındığını" aktardı.

Konuya dair bilgisi olan başka bir kaynak ise CNN'e yaptığı açıklamada, Rubio ve Lavrov'un Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda görüş ayrılıkları yaşadığına işaret etti.

Söz konusu görüş ayrılıkları nedeniyle Rubio'nun, Putin-Trump görüşmesinin gelecek hafta gerçekleşmesini "tavsiye etme" olasılığının düşük olduğunu iddia eden kaynak, Rubio ve Lavrov'un bu hafta içinde yeniden telefon görüşmesi yapabileceğini öne sürdü.

Trump ve Putin'in Budapeşte'de bir araya gelmesi bekleniyor

ABD Başkanı Trump 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Ukrayna kriziyle ilgili konuları ele almıştı.

Trump, iki ülke arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı bir "Üst Düzey Danışmanlar" görüşmesi olacağını, ardından da Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı.

Ardından Trump, Putin ile söz konusu görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
CHP'li Başarır'a cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

CHP'li Başarır'a gece yarısı şok! Soruşturma başlatıldı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Küplerden yaptığı Atatürk tablosu muazzam

Küplerden yaptığı Atatürk tablosu muazzam
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı

Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı
Ülkenin gündemine oturdu! Zelenskiy'in Instagram'da yaptığı hareket bomba

Instagram'da yaptığı paylaşım bomba
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.