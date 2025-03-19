Trump ve Putin'den Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin Anlaşma

İki lider, üç yıldır devam eden Ukrayna çatışmasının kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

WASHINGTON, 19 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'da barışın "enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması" konusunda anlaşmaya vardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin, Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanmasının yanı sıra Ukrayna'da tam ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik teknik müzakerelerin "derhal" başlatılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

"Söz konusu müzakereler Ortadoğu'da derhal başlayacaktır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, iki liderin üç yıldır devam eden Ukrayna çatışmasının kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Açıklamada iki liderin ABD-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi gereğini vurguladıkları belirtildi. Görüşmenin detayları henüz belli olmasa da ABD'li medya kuruluşları, Rus kaynaklarına atıfla iki liderin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik konuştuklarını duyurdu.

Trump, telefon görüşmesi öncesinde, "Nihai anlaşmanın pek çok unsuru üzerinde mutabakata varıldı, ancak yapılması gereken daha çok şey var" ifadesini kullandı.

Fox News'ten bir yorumcu, Ukrayna konusundaki karmaşanın "bir telefon görüşmesiyle çözülmesinin neredeyse imkansız olduğunu" söyledi.