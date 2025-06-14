Trump ve Putin'den Savaşların Sona Ermesi Üzerine Görüşme

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-İran savaşının ve Ukrayna savaşının sona ermesi gerektiği üzerinde durdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Putin de benim gibi İsrail- İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Putin'in kendisinin doğum gününü kutladığını belirten Trump, telefon görüşmesinde İran'a yönelik konuştuklarını kaydetti.

Trump, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." dedi.

Rusya-Ukrayna konusunda çok konuşmadıklarını aktaran Trump, "(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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