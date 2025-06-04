Trump ve Putin'den İran ile Ukrayna Krizine Dair Önemli Görüşme

Trump ve Putin'den İran ile Ukrayna Krizine Dair Önemli Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki saldırılar ve İran'ın nükleer silah durumu hakkında önemli mesajlar paylaştı. Putin, havaalanlarına yönelik saldırılara yanıt verme zorunluluğunu vurguladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya karşılık vermek zorunda kalacağını çok güçlü bir şekilde ifade etti. Putin İran ile yapılacak görüşmelere katılacağını ve belki de bu konunun hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılmasında yardımcı olabileceğini ifade etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Putin Ukrayna'nın son saldırısına bir yanıt vermek zorunda olduğunu iletti. Ayrıca Trump, Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü aktarırken, Putin görüşmelere dahil olabileceğini belirtti.

Trump, görüşmeye ilişkin Truthsocial hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım telefon görüşmesini az önce tamamladım. Görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Ukrayna'nın Rusya'ya ait uçaklara düzenlediği saldırıyı ve her iki tarafın da gerçekleştirdiği diğer saldırıları ele aldık. İyi bir görüşmeydi, ancak hemen Barışa yol açacak bir görüşme değildi. Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya karşılık vermek zorunda kalacağını çok güçlü bir şekilde ifade etti. Ayrıca İran'ı ve İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararında zamanın daralmakta olduğu ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiği konusunu da ele aldık! Başkan Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade ettim ve bu konuda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Başkan Putin İran ile yapılacak görüşmelere katılacağını ve belki de bu konunun hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılmasında yardımcı olabileceğini ifade etti. Benim görüşüme göre İran bu çok önemli konuda kararını ağırdan alıyor ve çok kısa bir süre içerisinde kesin bir cevaba ihtiyacımız olacak!"

Kaynak: ANKA / Güncel
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.