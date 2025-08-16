Trump ve Putin'den Barış Anlaşması Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska zirvesinin ardından Putin ile görüşmesinin yanı sıra Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini değerlendirdi. Taraflar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için barış anlaşması imzalamayı hedeflediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Alaska zirvesi ile sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Alaska'da "harika ve çok başarılı bir gün" gerçekleştiğini belirtti.

Putin ile düzenledikleri zirvenin de Zelenskiy ve aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de olduğu Avrupa liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinin de "çok iyi" geçtiğini vurgulayan Trump, "Taraflarca, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman geçerliliğini yitiren sıradan bir ateşkes anlaşması değil, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak olduğu kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini duyurmasının ardından, Trump "her şey yolunda giderse" Putin ile bir görüşme ayarlanacağını aktardı.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

