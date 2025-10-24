Haberler

Trump ve Putin Arasındaki Olası Görüşme Gündemde

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Putin arasında olası bir görüşmenin tamamen gündemden kalkmadığını belirtti. Trump'ın, devam eden savaşın sona ermesi için Putin ile görüşmek istediği ancak somut sonuçlar beklediği ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir görüşmenin "tamamen gündemden kalkmadığını" söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump-Putin zirvesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Leavitt, Trump'ın devam eden savaşı sona erdirmek için Rusya ve Ukrayna'nın "ilerleme kaydetmemesinden" duyduğu hayal kırıklığını vurguladı.

ABD'nin iki Rus petrol şirketine getirdiği yaptırımlara atıf yapan Leavitt, Trump'ın gerekli gördüğü her zaman Moskova'ya karşı adım atabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Trump'ın bu savaşı sona erdirebilmek için Putin ile görüşmeyi istediğini ancak bu görüşmenin somut bir sonuç vermesi gerektiğini kaydeden Leavitt, olası bir Trump-Putin görüşmesinin "tamamen masadan kalkmadığını" belirtti.

ABD'li Sözcü, "Başkan ve tüm yönetim bir gün bu görüşmenin tekrar gerçekleşmesini umuyor ancak bu görüşmeden somut ve olumlu bir sonuç çıkmasını sağlamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, Trump'ın sadece söz değil iki taraftan da ama özellikle Moskova'dan "eylem" görmek istediğini vurgulayarak, bu süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Trump'tan Putin'e yaptırım göndermesi

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Rusya'ya yaptırımlar konusunda bir değerlendirme yaptı.

Trump, "Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarından etkilenmeyeceğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki bir soruya, "Böyle düşündüğüne sevindim. Bu iyi bir şey. Altı ay sonra size bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diyerek Moskova'ya yaptırımların etkili olacağı mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesine ilişkin dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

