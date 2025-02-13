Trump ve Putin Arasında Ukrayna'da Barış İçin Müzakerelere Başlama Mutabakatı

Trump'ın Putin'le Ukrayna'da barış için müzakerelere başlanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasının ardından Avrupalı liderlerden Washington'u eleştiren açıklamalar geldi. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi konusunda Avrupa ile ABD arasındaki görüş ayrılıkları derinleşiyor. Avrupa Birliği ve Avrupa devletlerinin önde gelen siyasileri, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirilmesi yönünde, Moskova'yla henüz müzakereler başlamadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Washington tarafından tavizler verildiğini öne sürüyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, savaşı sonlandırmaya yönelik müzakereler henüz başlamadan pozisyonların terk edilmesinin "iyi bir taktik olmadığını" dile getirerek "yatıştırma" politikasının işe yaramayacağını savundu. Kallas, Avrupalıların haberi olmadan ABD ile Rusya arasında yapılacak bir anlaşmanın hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını da ifade ederek "Kirli bir anlaşmanın ölümleri durdurmayacağını" belirtti. NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Washington'ın tutumunu eleştirdi. "Trump yönetiminin daha müzakereler başlamadan alenen tavizler verdiğini" dile getiren Pistorius, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi ve NATO üyeliği konularına atıfla, bu başlıkların müzakere öncesi gündemden çıkarılması yerine masada konuşulmasının daha iyi olacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den ise endişeleri yatırştırmaya yönelik bir açıklama geldi. "Putin'n aklında ne olduğunu bilmiyorum" diyen Rutte, "güçlü bir müzakereci" olarak değerlendirdiği Rusya Devlet Başkanı için, "Bir barış anlaşması istiyorsak ona ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Scholz'dan "zorla barış" uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna'nın zararına olabilecek "dikte edilmiş bir barışa" karşı uyarıda bulundu. Scholz, Politico haber portalının "Berlin Playbook Podcast" programında yaptığı açıklamada "burada dikte edilmiş bir barış olmadığından emin olunması gerektiğini" vurguladı. Ukrayna'nın "barış anlaşmasından sonra da gelişme fırsatına sahip olması gerektiğini belirten Almanya Başbakanı, Kiev'in savaş öncesine kıyasla daha büyük ve Batı silahlarıyla donatılmış "güçlü bir orduya" sahip olması gerektiğini savundu.

ABD'li Bakan: Ukrayna'nın NATO üyeliği çözümün parçası değil

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Rus mevkidaşı Putin'le yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir an önce müzakerelere başlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı. Müzakereler için Avrupa ya da Ukrayna'nın masada olup olmayacağına ilişkin bir bilgi ise vermemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Çarşamba günü Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını ve Trump yönetiminin Kiev'in NATO üyeliğini savaşın çözümünün bir parçası olarak görmediğini söylemişti.

AFP,Reuters / SÖ,ET

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