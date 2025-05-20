Trump ve Putin Arasında 'Çok İyi Geçen' Telefon Görüşmesi

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "çok iyi geçtiğini" söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi sabahı Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "çok iyi geçtiğini" söyledi.

Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak iki saat süren telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rusya ve Ukrayna'nın koşulları sadece bu iki tarafça belirlenebileceği bir müzakereye başlayacağını söyledi.

Trump, Rusya'nın mevcut felaket durumu sona erdiğinde "ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak" istediğini belirterek, Ukrayna'nın da bu ticaretten faydalanabileceğine inandığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)