Trump ve Pakistan Komutanı Munir, İran-İsrail Gerilimini Görüştü

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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, İran ile İsrail arasındaki gerilimi ele aldı ve iki ülke arasındaki işbirlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, İran- İsrail gerilimini ele aldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR), ABD Başkanı Trump ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran ile İsrail arasında yaşanan mevcut gerilime ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuş, her iki lider de çatışmanın çözümünün önemini vurguladı." denildi.

Trump ve Munir görüşmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "Bu temas, Pakistan ile ABD arasında uzun süredir devam eden ortaklık çabalarının önemli bir anını teşkil etmekte olup, barış, istikrar ve refaha dayalı ortak hedefleri pekiştirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD ve Pakistan'dan terörle mücadele işbirliğini sürdürüme taahhüdü

Görüşmede Munir'in, Pakistan hükümeti ve halkının, Pakistan-Hindistan arasındaki askeri gerilimde Trump'ın "yapıcı ve sonuç odaklı rolüne" duyduğu "derin" takdiri ilettiği belirtildi.

Trump'ın ise Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrar yönündeki çabalarını taktir ettiği, iki ülke arasındaki "güçlü" terörle mücadele işbirliğine övgüde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Trump'ın, Pakistan ile uzun vadeli stratejik uyuma ve ortak çıkarlara dayanan karşılıklı fayda sağlayacak bir ticaret ortaklığı kurma arzusunu dile getirdiği aktarıldı.

İki tarafın terörle mücadele alanındaki işbirliğini sürdürme taahhüdünü yinelediği ifade edilen açıklamada, görüşmede, ayrıca ticaret, ekonomik kalkınma, maden ve mineraller, yapay zeka, enerji, kripto para birimleri ve yeni teknolojiler gibi birçok alanda ikili işbirliğinin artırılmasına yönelik konuların ele alındığı belirtildi.

Beş günlük ABD ziyareti kapsamında Washington'da bulunan Munir, dün Beyaz Saray'da Trump ile öğle yemeğinde bir araya gelmişti.

Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da hazır bulunmuştu. Munir'e ise Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Servisi (ISI) Başkanı Korgeneral Asım Malik eşlik etmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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