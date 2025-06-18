Trump ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir Beyaz Saray'da Bir Araya Gelecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile Beyaz Saray'da öğle yemeğinde görüşecek. Görüşme, İsrail ile İran arasındaki gerginliklerin ortasında yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

The Dawn'ın haberine göre, Trump ve Munir'in Beyaz Saray'da öğle yemeğinde görüşmesi planlanıyor.

Munir'in 5 günlük ABD ziyaretinin bir parçası olan görüşme, Beyaz Saray'ın kabine odasında basına kapalı düzenlenecek.

Görüşmenin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ortasında gerçekleşecek olması dikkati çekti.

ABD ziyareti kapsamında hafta başında Washington'un Georgetown semtindeki bir oteldeki etkinlikte konuşan Munir, Pakistan'ın İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada İran'a "açık ve güçlü" desteğini belirterek, ABD'nin durumu yatıştırma çabalarını desteklemişti.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde ise operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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