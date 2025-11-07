Haberler

Trump ve Orban, Enerji İstisna Talebini Görüşmek Üzere Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna savaşı nedeniyle enerji tedarikinde Macaristan'ın Rusya'dan aldığı petrol ile ilgili istisna talebini masaya yatırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, ABD'nin Rus petrolünü boykot çağrılarına rağmen Ukrayna savaşının başlamasından bu yana enerji ihtiyacını Rusya'dan tedarik eden Macaristan'ın istisna talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.

Trump, Orban ve beraberindeki heyetle Beyaz Saray'da vereceği öğle yemeğinde görüşecek.

Görüşmede, ABD'nin Rus petrolünü boykot çağrılarına rağmen Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana enerji ihtiyacını Rusya'dan tedarik eden Macaristan'ın istisna talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.

İkilinin görüşmesinde, Ukrayna'da devam eden savaşın etkilerinin de konuşulması öngörülüyor.

Beyaz Saray basın ofisi, görüşmenin basına kapalı olduğunu duyurdu.

Orban, ocak ayında geldiği Washington'da Trump ile bir araya gelmişti. Trump, iyi anlaştığı liderlerden olan ve Avrupa'da çeşitli konularda birlikte hareket ettiği Orban ile ocaktaki görüşmeden bu yana ilk kez ikili görüşme yapacak.

Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin anlaşmanın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanmasından sonra, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini duyurmuş, ancak daha sonra bu görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Can Hasasu - Güncel
