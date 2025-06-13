Trump ve Netanyahu, İsrail-İran Gerilimini Görüştü

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-İran gerilimine dair son durumu ele aldığını bildirdi. Telefon görüşmesinde, gerilimi artıran saldırılar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail- İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldığını bildirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşı saldırılarıyla iyice artan gerilimin ele alındığı görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı açıklamanın yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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