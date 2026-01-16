Haberler

Axios: Trump ile Netanyahu, İran konusunu ele almak üzere bu hafta ikinci kez telefonda görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'daki durumu ele almak üzere bu hafta içinde ikinci kez telefonda görüştüğü bildiriliyor. Görüşmenin içeriğine dair detaylar ise henüz açıklanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'daki durumu ele almak üzere bu hafta içinde ikinci kez telefonda görüştüğü öne sürüldü.

Axios sitesinin ismini paylaşmak istemeyen iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump'ın 14 Ocak'ta yaptığı ileri sürülen telefon görüşmesinin ardından ikilinin 15 Ocak akşamı bir kez daha görüştüğü iddiası yer aldı.

Haberde, Trump ve Netanyahu'nun İran'daki durumu ele aldığı savunulurken, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Netanyahu'nun, 14 Ocak'ta Trump ile telefonda görüştüğünü ve İran'a yönelik saldırı planlarını ertelemesini istediğini iddia etmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
