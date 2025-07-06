Trump ve Netanyahu, Gazze'de Ateşkes ve Savaş Sonrası Yönetimi Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ne saldırıların sona erdirilmesi ve "savaş sonrası" yönetimin nasıl olacağını müzakere etmek istediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu önümüzdeki salı ve çarşamba Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yapacağı görüşmede "savaş sonrasının" müzakere edileceği ve Gazze Şeridi'nin geleceği için üzerinde anlaşmaya varılacak bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacağı belirtildi.

Hamas'ın saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'nin yönetiminde söz sahibi olmaması için varılacak bir anlaşmanın anahtar niteliği taşıdığı iddia edilen haberde, bu konunun eğer sağlanırsa 60 günlük ateşkes sırasında da müzakerelerin temelini oluşturacağı ileri sürüldü.

"Savaş sonrasında" ne olacağı konusunun İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve diğer ABD'li yetkililer arasındaki görüşmelerde de gündeme geldiği kaydedildi.

İsrail'in, Hamas'ın üst düzey liderlerinin Gazze'den sürülmesi konusundaki tutumunu yumuşattığı ve askeri kanadın birkaç liderinin sembolik olarak sürülmesiyle yetinmeye hazır olduğu iddia edildi.

İsrailli bir yetkilinin Hamas'ın silahlı kanadının dağıtılmasının talep edildiğini söylediği aktarıldı.

İsrail ve ABD yönetimlerinin, Lübnan'daki Hizbullah modeline benzer bir şekilde, Gazze'de sivil bir hükümet varken Hamas'ın etkin bir şekilde faaliyetlerine devam etmesinden çekindiği ifade edildi.

Netanyahu'nun Hamas ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'de söz sahibi olmasına karşı çıktığı, Gazze'yi Arap ülkelerinin Hamas ve Filistin Yönetimi ile bağlantısı olmayan yerel unsurlarla birlikte yönetmesini istediği ve Arap devletlerinin buna karşı çıktığı iddia edildi.

Trump yönetiminin ise bu konudaki tutumunun hala tam olarak net olmadığına işaret edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, akşam saatlerinde Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.