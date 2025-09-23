Trump ve Mirziyoyev New York'ta ABD-Özbekistan İlişkilerini Görüştü

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile New York'ta bir araya gelirken, iki lider ABD-Özbekistan ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Trump ile Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ve özellikle yeni anlaşmaların yapılmasının önemini vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Trump'ı ülkesine davet ederken ABD Başkanı, bu davete katılmayı düşüneceğini söyledi.