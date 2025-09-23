Haberler

Trump ve Mirziyoyev New York'ta ABD-Özbekistan İlişkilerini Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi ve yeni anlaşmaların önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Trump ile Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ve özellikle yeni anlaşmaların yapılmasının önemini vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Trump'ı ülkesine davet ederken ABD Başkanı, bu davete katılmayı düşüneceğini söyledi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
