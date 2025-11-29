Haberler

Trump ve Maduro'nun Görüşmesi: Askeri Müdahale Tehdidi Devam Ediyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaptığı telefon görüşmesinde olası ikili görüşmeler değerlendirildi. Ancak iki liderin görüşmesine yönelik bir plan mevcut değil. ABD'nin askeri müdahale tehdidi sürerken, Venezuela hükümeti durumu reddetti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi.

New York Times (YT) gazetesinin olay hakkında "çok sayıda kaynağa" dayandırdığı haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, Trump ve Maduro'nun geçen hafta telefonda olası bir ikili görüşme konusunu değerlendirdiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, ABD'nin, Venezuela'ya karşı askeri müdahale tehdidini sürdürdüğü dönemde gerçekleşen telefon konuşması sonucu, henüz iki liderin görüşmesine yönelik herhangi bir planın olmadığını belirtti.

Gazetenin haberinde, söz konusu telefon görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı vurgulandı.

Öte yandan haberde, hem Beyaz Saray'ın hem de Venezuela hükümetinin, söz konusu görüşme hakkında yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.

Bununla birlikte "Venezuela hükümetine yakın iki kişinin" iki liderin görüşmesini doğruladığı bilgisine yer verildi.

NYT, ekim ayında Maduro'nun gerilimi azaltmak amacıyla ABD'ye ülkenin petrol sahalarında önemli bir hisse ve Amerikan şirketleri için bir dizi başka fırsat teklif ettiğini bildirmişti.

ABD'den Cartel de los Soles kararı

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
