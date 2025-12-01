Trump ve Maduro Arasında Tartışmalı Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığını açıklarken; görüşmeye ilişkin, "İyi geçti mi kötü geçti mi söyleyemem" dedi. Venezuela ise ABD'yi "cinayet"le suçlayarak, ABD'nin şüpheli uyuşturucu teknelerine yaptığı saldırılarda bazı Venezuelalıların öldüğünü ilk kez resmi olarak kabul etti. Maduro da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) ABD'den gelen "artan ve yasa dışı tehditlere" karşı destek çağrısında bulundu.

ABD merkezli New York Times ve The Wall Street Journal gazeteleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun bu ayın başında telefonla görüştüğünü aktardı.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğünü doğruladı. Trump, Air Force One'da gazetecilere, "Yorum yapmak istemiyorum, cevap evet. İyi geçti mi kötü geçti mi söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi" dedi.

Venezuela'dan ABD'ye "cinayet" suçlaması

Öte yandan, Venezuela dün ABD'yi "cinayet" ile suçlayarak, ABD'nin şüpheli uyuşturucu teknelerine yaptığı saldırılarda bazı Venezuelalı vatandaşların öldüğünü ilk kez resmi olarak kabul etti.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodríguez basın toplantısında, "ABD ve Venezela arasında ilan edilmiş bir savaş yok; bu nedenle bu olayın cinayet dışında bir şey olarak sınıflandırılması mümkün değil. Her insanın yasal süreç hakkı vardır, hiçbir insan vahşice öldürülemez" dedi.

Rodriguez: "Ölümleri araştıracak bir komisyon kurulacak"

Rodríguez, saldırılarda ölenlerin aileleriyle görüştüğünü ve Venezuela Parlamentosu'nun bugün toplanarak, "Karayipler'deki Venezuelalıların öldürülmesine yol açan ciddi olayları soruşturmak üzere özel bir komisyon kuracağını" söyledi.

Ancak Rodríguez, Maduro-Trump görüşmesine ilişki açıklama yapmayı reddetti.

Maduro'dan OPEC'e Trump'a karşı çağrı

Maduro da dün ülkesi adına OPEC'e, ABD ve Başkan Donald Trump'tan gelen "artan ve yasa dışı tehditlere" karşı destek çağrısında bulundu. Maduro, diğer büyük petrol üreticisi ülkelerle yaptığı yazışmada, ABD'yi, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın kaynaklarını "ele geçirmeye çalışmakla" suçladı.

Venezuela devlet yayıncısı TeleSUR tarafından yayımlanan mektubun bir kopyasına göre Maduro, "Bu saldırıyı durdurmak için elinizden geleni yapacağınıza güveniyorum. Bu saldırı giderek güçleniyor ve hem üretici hem de tüketici ülkeler açısından uluslararası enerji piyasasının dengesini ciddi şekilde tehdit ediyor" dedi.

Maduro ayrıca, OPEC ve daha geniş OPEC+ grubuna, ülkenin topraklarına, halkına ve kurumlarına karşı "ölümcül askeri güç kullanımı"nı "resmen" kınadı.

Venezuela, 2023 itibarıyla tahmini 303 milyar varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen, 2023 yılında yalnızca 4,05 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etti. Bu miktar, kısmen Trump'ın ilk başkanlığı döneminde uygulanan ABD yaptırımları nedeniyle, diğer büyük petrol üreticilerinin çok altında kaldı.

İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile birlikte Venezuela, 1960'ta OPEC'in kurucu üyesi olarak yer aldı. Üye ülkeler, sonraki yıllarda petrol arzını kontrol etmek ve fiyat üzerinde etkili olmak için iş birliği yaptı.

Askeri yığınak

Maduro'nun mektubu, Trump'ın Truth Social platformunda Venezuela'nın hava sahasının kapalı olduğunu duyurmasının hemen ardından geldi. Karakas, Trump'ın açıklamasını "sömürgeci bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Maduro hükümeti, ABD'nin Karayipler'de önemli ölçüde artırdığı askeri varlığın, ülkenin petrol ve gaz rezervlerine erişim sağlamak amacıyla yapıldığını aylardır savunuyor.

Beyaz Saray ise bu adımların, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye odaklandığını iddia etti. Ancak, Washington'ın kendi verilerinin, Venezuela'nın ABD'ye gelen uyuşturucuda önemli bir kaynak olmadığını gösterdiği belirtildi.

Bölgesel ve küresel yansımalar

ABD ayrıca, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R Ford dahil olmak üzere Karayipler bölgesine önemli bir askeri varlık konuşlandırdı; bölgeye diğer savaş gemileri, binlerce asker ve F-35 savaş uçakları gönderildi.

Trump, 2023 yeniden seçim kampanyasında petrol üretimini önemli ölçüde artırmayı taahhüt etmişti.

Trump yönetimi, geçen ayın sonlarında California ve Florida kıyılarında onlarca yıl sonra ilk kez petrol sondajı yapılacağına dair yeni planlar açıkladı.

Buna karşılık, Karayipler'deki birçok ada ülkesi, fosil yakıtlara bağımlı ülkeleri enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çağıdı. Bu ülkeler, iklim değişikliği nedeniyle giderek artan ve şiddetlenen tropikal fırtınalar ve diğer felaketlere yanıt vermeye çalışıyor.