Trump ve Epstein'ı Tasvir Eden Heykel Kongre Önünden Kaldırıldı

ABD'de Başkan Donald Trump ile reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ele ele tasvir eden heykel Kongre binası önünden kaldırıldı.

ABD Park Polisi, New York Times'a yaptığı açıklamada Trump ile Epstein'ın el ele canlandırıldığı heykelin "izin kurallarına uymadığı" gerekçesiyle söküldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Demokratlar, medya ve bu heykeli yapan kuruluş, Epstein ve mağdurları hakkında yıllardır bilgi sahibiydi ancak hiçbir şey yapmadı. Başkan Trump ise şeffaflık çağrısı yaptı ve binlerce sayfalık belgeyle bunu yerine getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD'de salı günü Kongre binası önüne Trump ile Epstein'ı ele ele tutuşurken tasvir eden heykel konulmuştu. Heykelin altında yer alan plakada "Sonsuza dek en iyi arkadaşlar" ifadesi bulunuyordu.

Heykelin kaidesinde de Trump ile Epstein arasındaki "dostluğa" atıfta bulunan "Başkan Donald J. Trump ile 'en yakın dostu' Jeffrey Epstein arasındaki uzun soluklu bağı kutluyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.