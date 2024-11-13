Trump ve Biden, Beyaz Saray'da Görüştü

(ANKARA) - ABD Başkanı seçilen Donald Trump, görevi 20 Ocak'ta devralacağı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump'ı karşılayan Biden yaptığı açıklamada, Trump'a Ocak ayında sorunsuz bir iktidar devretme sözü verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaklaşık iki saat süren görüşmede, Trump ve Biden'ın ulusal güvenlik ve iç politika konularını ele aldığını açıkladı.

ABD'de 4 Kasım'da yapılan seçimlerde 47'inci Başkan seçilen Donald Trump, "Beyaz Saray'ı geri kazanmasından" bir hafta sonra Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.

Trump'ı karşılayan Biden, basına yaptığı kısa açıklamada, "yumuşak bir iktidar geçişi" çağrısında bulundu.

Biden, "Söylediğimiz gibi, yumuşak bir geçiş geçirmeyi, ihtiyaç duyduğunuz her şeyi karşılamak için elimizden geleni yapmayı dört gözle bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz" dedi. Görevi 20 Ocak'ta devralacak olan Trump ise "Siyaset zordur ve pek çok durumda pek hoş bir dünya değildir, ancak bugün hoş bir dünya ve olabildiğince sorunsuz bir geçişi çok takdir ediyorum ve bunu çok takdir ediyorum" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, iki saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın seçilmiş Başkan Donald Trump ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmenin "önemli bir toplantı - görüş alışverişi" olduğunu söyledi.

Jean-Pierre, "Toplantıda ulusun ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ulusal güvenlik ve iç politika konuları ele alındı. Başkan Biden ayrıca Kongre'nin halefinin seçildiği ancak görev süresinin başlamasından önceki dönemi için yapılacaklar listesinde yer alan, hükümetin finanse edilmesi ve Başkan'ın talep ettiği afet ek fonunun sağlanması gibi önemli konuları da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, Biden'ın, seçimden bir gün sonra seçilmiş Başkana ve geçen hafta Rose Garden'da Amerikan halkına yönelik yaptığı "Düzenli bir geçiş ve barışçıl bir iktidar geçişi sağlayacağız" ifadelerini yinelediğini belirtti.

Joe Biden'ın Donald Trump ile görüşmesine, Biden'ın özel kalem müdürü Jeff Zients'in yanı sıra seçilmiş başkan Trump'ın kısa süre önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görev yapacağını açıkladığı Susie Wiles da katıldı. Trump'ın kampanyasını yöneten Wiles, bu görevi üstlenen ilk kadın olacak.

Joe Biden'ın eşi Jill Biden da Trump'ı karşılama töreninde Biden'a eşlik etti.

Beyaz Saray, Jill Biden'ın Trump'a eşi Melania Trump için el yazısıyla yazılmış bir tebrik mektubu verdiğini ve "ekibinin geçiş sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade ettiğini" bildirdi.