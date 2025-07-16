Trump ve Bahreyn Kralı Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump, Bahreyn Kralı'nı Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

Resmi karşılama töreninde iki lider açıklama yapmadan, kendilerini bekleyen basın mensuplarına el sallayarak içeri girdi.

Trump ve Al Halife'nin özellikle iki ülke arasındaki enerji işbirliği üzerine görüşmeler yapması bekleniyor.

Bu sabah da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek törenle Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalamıştı.