Trump ve Askeri Yetkililer Arasında İran Nükleer Tesisleri Üzerine Çelişkili Açıklamalar

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok olduğunu savunurken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve diğer güvenlik yetkilileri tesislerin sadece hasar aldığını belirtti. Açıklamalar arasında önemli bir çelişki ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılarda bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtirken Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil çeşitli güvenlik yetkilileri, bu bölgelerin sadece "hasar aldığını" ifade etti.

Başkan Trump, ABD ordusunun İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerine yönelik saldırısına ilişkin basın açıklamasında, saldırı sonucu İran'daki kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

Öte yandan, Caine ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ortak basın toplantısında birbirinden farklı açıklamalarda bulundu.

Hegseth, Trump'a benzer şekilde, İran'ın nükleer hedeflerinin "yok edildiğini" vurgularken Caine, saldırılardaki hasarın belirlenmesinin zaman alacağına işaret etti.

Caine, nükleer tesislerin "yok edildiğini" değil, "büyük hasar aldığını" belirterek, Trump ve Hegseth'in ifadeleriyle çelişti.

Ayrıca, New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ise adının açıklanmasını istemeyen kıdemli bir yetkili de B-2 uçaklarıyla yapılan saldırıların, Fordo nükleer tesisini "yok etmediğini", sadece "ciddi hasar verdiğini" belirtti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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