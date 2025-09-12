Trump ve Al Sani, İsrail'in Katar'a Saldırısını Görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Doha'ya saldırısını görüşmek üzere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir araya gelmesinin beklendiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, adı açıklanmayan kaynaklar, Trump ile Al Sani'nin bu akşam New York'ta görüşmesinin planlandığını belirti.

Trump-Al Sani görüşmesinde İsrail'in 9 Eylül'de Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ele almasının beklendiği ifade edildi.

Haberde, Trump'ın Al Sani ile görüşmesinin ABD Başkanı'nın "Katar'a desteği ve İsrail saldırısına karşı çıktığını gösterme anlamı taşıdığı" yorumuna yer verildi.

Trump'ın saldırının tekrar edilmemesini istediği iddiası

Öte yandan Kanal 12'nin haberinde Doha'daki saldırı sonrası Trump'ın iki kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Bu görüşmelerde, Trump'ın Doha'daki saldırıdan dolayı duyduğu "hayal kırıklığını" Netanyahu'ya ilettiği ileri sürüldü.

Trump'ın Netanyahu'dan Katar'a saldırının tekrar edilmemesini istediği iddia edilerek "(Katar'a saldırı) Kabul edilemez. Bunu tekrarlamamanızı talep ediyorum." dediği öne sürüldü.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.