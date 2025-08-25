Trump: Ukrayna'ya Verilecek Güvenlik Garantilerini Tartışmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin detaylarını tartışmaları gerektiğine işaret ederek, "Avrupa onlara önemli güvenlik garantileri sağlayacak. Biz de onlara yardım etmek için sürece dahil olacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende basın mensuplarına Rusya- Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesini istediklerini, sürecin devam ettiğini ancak halen halledilmesi gereken önemli başlıklar olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, şu an en sıcak başlığın Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri olduğuna işaret ederek, "Güvenlik garantilerinin tam olarak neler olacağını bilmiyoruz çünkü bunun ayrıntılarını henüz tartışmadık. Avrupa onlara önemli güvenlik garantileri sağlayacak. Biz de onlara yardım etmek için sürece dahil olacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüştüğünü de dile getiren Trump, bu görüşmeden sonra Rusya'nın Kiev'e bir saldırı düzenlediğini ve kendisinin buna çok sinirlendiğini kaydetti.

Trump, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin neden halen görüşmediğine ilişkin bir soruya, "Çünkü birbirlerinden hoşlanmıyorlar." diye yanıt verdi.

ABD olarak artık Ukrayna'ya para vermediklerini vurgulayan Trump, Joe Biden döneminde bu ülkeye 350 milyar dolar gönderdiklerini savunarak, artık sürecin böyle işlemediğini belirtti.

Trump, "Biz NATO ile iş yapıyoruz, Ukrayna ile iş yapmıyoruz. NATO füzeler istiyor, Patriot füzeleri istiyorlar. Biz füzeleri NATO'ya veriyoruz. NATO da bize ödeme yapıyor. Ukrayna'ya hiç para vermiyoruz." şeklinde konuştu.

Putin ile nükleer silahları sınırlandırma üzerine konuştuklarını da ifade eden Trump, "En çok bizim, sonra Rusya'nın, sonra Çin'in nükleer silahı var. Çin çok geride ama 5 yıl sonra bizi yakalayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

"Kim Jong-un ile iyi bir ilişkim var"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Putin'in yanı sıra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

"Kuzey Kore ile çok iyi ilişkilerim var. Aslında onunla bir gün görüşeceğim. İki kez görüştük, iki zirve yaptık. Çok iyi anlaştık." diyen Trump, sözlerini, "Onu neredeyse kız kardeşi dışında herkesten daha iyi tanıyorum. Bilirsiniz, onu çok sevdiğimi söylememem gerekiyor, çünkü bunu yaparsam yalan haber medyası beni öldürür. Ama onunla çok iyi anlaştım ve hiçbir sorun yaşamadık." diye tamamladı.