Trump: Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri Verilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış sürecinin hayata geçirilebilmesi için Ukrayna'ya bazı güvenlik garantilerinin verilebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği zirve için Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, savaşı durdurma yönünde irade göstermemesi halinde Rusya'ya yaptırım tehdidini yineleyerek, "Evet, (Rusya için) ekonomik olarak çok ağır sonuçları olacak." dedi.

Başkan Trump, ABD olarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri verip vermeyecekleri konusunda ise "Evet bu olabilir. Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerle birlikte verebiliriz. Ancak bu tabi ki NATO formatında olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında "toprak değişimi" konusunun da masada olacağını ancak bu konudaki kararı Ukraynalıların vermesi gerektiğini söyledi.

Toprak değişimi konusunda, "Bu kararı Ukrayna'nın vermesi gerekiyor, bence doğru kararı vereceklerdir. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim. Onları masaya oturtmak için buradayım." ifadelerini kullanan Trump, iki tarafın bu konuda görüşmeler yapacağını belirtti.

Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik düzenlediği belirtilen dron saldırılarına ilişkin yorumu da sorulan Trump, "Ruslar bu şekilde pazarlık yapmaya çalışıyor. O (Putin) bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Bunun, daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olacağını düşünüyor ama aslında bu ona zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.