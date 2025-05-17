Trump, Ukrayna-Rusya Müzakereleri için Görüşmeler Yapacak

Trump, Ukrayna-Rusya Müzakereleri için Görüşmeler Yapacak
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ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da devam eden Ukrayna-Rusya barış müzakereleri ile ilgili olarak Putin ve Zelenski ile görüşeceğini açıkladı. Ateşkes umudunu dile getiren Trump, görüşmelerin savaşın durdurulması ve ticaret üzerine olacağını ifade etti.

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da başlayan ve devam eden Ukrayna- Rusya barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Pazartesi önce Putin sonra ise Zelenski ile görüşeceğim. Daha sonra da NATO üyeleri ile görüşeceğim, umarım ateşkes olur" dedi.

ABD Başkanı Donal Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, Ukrayna Rusya arasında İstanbul'da gerçekleşen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve NATO liderleriyle telefon görüşmeleri yapacağını belirterek, ateşkes olmasını umduğunu söyledi.

Yapcağı görüşmelerin konusunun yaşanan savaşın durdurulması ve ticaret olacağını belirten Trump, Zelenski ve Putin'e olan kırgınlığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes gerçekleşir ve bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun!!!"

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

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