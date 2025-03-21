Trump, Ukrayna ile Nadir Maden Anlaşmasını 'Çok Yakında' İmzalamayı Planlıyor

WASHINGTON, 21 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını "çok yakında" imzalayacaklarını söyledi.

Trump, "Ukrayna ve Rusya ile iyi işler yapıyoruz. Bu işlerden biri de çok yakında Ukrayna'yla bir nadir maden anlaşması imzalamak olacak" dedi.

Perşembe günü "Kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde artırmak" amacıyla acil durum yetkilerini devreye sokan kararnameyi imzaladıktan kısa süre sonra açıklama yapan Trump, "Tüm dünyada nadir maden ve toprak elementlerinin ve daha pek çok şeyi ortaya çıkarmak için başta Ukrayna olmak üzere çeşitli ülkelerle anlaşmalar imzalıyoruz" dedi.

ABD Başkanı, geçen ay Ukrayna'dan ABD'ye 500 milyar ABD doları değerinde nadir maden sağlamasını istediğini söyledi.

Trump, Fox News'e o gün verdiği demecinde, "Ukrayna'ya 500 milyar dolar değerinde nadir maden istediğimi söyledim. Onlar da bunu temel anlamıyla kabul etti; böylece en azından kendimizi aptal yerine koydurtmadık" dedi.

Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin şubat ayı sonunda Washington'da, ABD'nin Ukrayna'daki maden yataklarına erişimini sağlayacak anlaşma imzalaması bekleniyordu.

Ancak Zelenskiy'nin Oval Ofis'te Trump ve yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmenin hararetli bir tartışmaya dönüşmesinin ardından anlaşma imzalanamadı.