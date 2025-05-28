Trump, Ukrayna'da barış için Putin ve Zelenskiy ile üçlü görüşmeye hazırTrump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı

- Trump, Ukrayna'da barış için Putin ve Zelenskiy ile üçlü görüşmeye hazır

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna- Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Washington DC'nin geçici Başsavcısı olarak yemin eden Jeanine Pirro'nun yemin töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soru alan Trump, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde, çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz" dedi.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un oldukça sıkı çalıştığını söyleyen Trump, "Kendisi gerçekten olağanüstü bir iş çıkarıyor. Şu anda onlara karşı çok sert bir tutumla yaklaşıyor. Görünüşe göre bir şey yapmak istiyorlar ama belge imzalanana kadar size bir şey söyleyemem. Kimse söyleyemez. Söyleyebileceğim şey, olanlar konusunda çok hayal kırıklığına uğramış olduğum. Son birkaç gecedir, adına müzakere süreci denilen şeyin ortasında insanlar öldürüldü. Bu durum beni çok ama çok üzdü. Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

"Gazze halkına gıda ulaştırıyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze konusundaki eylemlerinin kendisinde bir hayal kırıklığı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruya Trump, "Gazze'deki durumun bütünüyle ilgileniyoruz. Gazze halkına gıda ulaştırıyoruz. Çok zorlu bir durumdu, çok zorlu bir çatışma yaşandı" ifadeleriyle cevap verdi.

Rusya'nın savaşı devam ettirmesi durumunda bunun sonuçları olup olmayacağı yönünde bir soru alan Trump, "Tam olarak söyleyemeyeceğim ama şu sözler her şeyi açıkça ifade ediyor: Bu durumdan memnun değiliz" dedi.

"İran konusunda çok olumlu bir sürpriz yaşanabilir"

İran ile yapılan müzakerelere de değinen Trump, "İran ile çok iyi ilerleme sağladığımızı düşünüyorum. Gazze konusunda da çok iyi gidiyoruz ama özellikle İran konusunda çok iyi bir noktadayız ve çok mantıklı bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi sadece iki ihtimal var. Birincisi akıllıca, ikincisi de şiddet içeren bir ihtimal. Bence kimse ikinci ihtimali görmek istemiyor. Ama çok ilerleme kaydettik ve göreceğiz. Henüz belgenin son aşamalarına onay vermeleri gerekiyor ama orada olacaklarla ilgili çok olumlu bir sürpriz yaşanabilir. Bu onlar için harika bir gelişme olur. Gelecekte harika bir ülkeye sahip olabilirler" dedi.

"Hemen beni arayıp derhal görüşelim lütfen dediler"

Gümrük vergileri konusunda korkup geri adım atmakla suçlanmasına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Çin'e yüzde 145'ten başlayarak önce yüzde 100, sonra da daha aşağı orana indiğim için mi diyorsunuz? Bunun sonrasında onlara, ülkenizi bize açmanız gerekiyor dedim. AB'ye yüzde 50 gümrük tarifesi uyguladım. Hemen beni arayıp derhal görüşelim lütfen dediler. Buna pazarlık denir. Bir fiyat söylersin, sonra da indirirsin" dedi.

Gazeteciyi kendisine oldukça kaba bir soru sormakla suçlayan Trump, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden zamanında taş gibi soğuk bir ülke olduğunu fakat kendisi döneminde dünyanın en sıcak ülkesi haline geldiğini söyledi. Trump, "Şu anda elimizde 14 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü var. Biden dönemindeyse hiçbir şey yoktu. Bu ülke can çekişiyordu" dedi.

Trump, Putin ve Zelenskiy ile üçlü görüşmeye hazır

Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin soruya cevabında Trump, "Gerekirse görüşürüm. Şu anda da görüşürüm. Bu keşke birkaç ay önce olsaydı. Halihazırda Başkan Putin üzerinde çalışıyoruz ve nereye varacağımızı göreceğiz. Bence işler fena gitmiyor ama yine de bekleyip göreceğiz. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, olup bitenlerden memnun olmadığımdır. Şehirlerin üzerine roketler atıldığını görmekten hoşlanmıyorum. Bu kabul edilemez. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"Ülkemize 5,1 trilyon dolar getirdim"

Niçin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamadığı yönündeki soru üzerine Trump, "Söyleyebileceğim tek şey, bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşündüğümde buna zarar vermek istemiyor oluşumdur" dedi.

Kendisinin sert bir politikacı olmadığını fakat ne zaman sert olunması gerektiğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Eğer bunun anlaşmaya zarar vereceğini düşünürsem, geri dururum. Bu benim savaşım değil. Bu, Biden'ın, Zelenskiy'in ve Putin'in savaşı. Bu savaş Trump'ın savaşı değil. Benim tek bir amacım var, bu savaşı bitirip haftada 5 bin kişinin hayatını kurtarmak ve yüksek meblağda paranın tasarruf edilmesini sağlamak. Tabii burada para daha az önemli bir konu. Zira ben burada bahsettiğimiz parayı zaten kazandım. Suudi Arabistan'a, Katar'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim ve ülkemize 5,1 trilyon dolar getirdim. Yani burada konuştuğumuz parayı ben neredeyse iki saatte kazandım. Ama yine de düşünün, burada 300 milyar dolardan bahsediyoruz. 300 milyar dolar harcanırken, ortada ne bir kontrol mekanizması ne de bir denge gözetimi vardı. Yaptıkları tek şey, nakit göndermek oldu. O paraların başına ne gelmiş olabileceğini siz düşünün. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ama benim için önemli olan konu, ülkeye 5,1 trilyon dolar kazandırmış ve aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri için büyük, güzel ve muhteşem bir uçağı hiçbir ücret ödemeden ülkeye getirmiş oluşum. Bununla da gurur duyuyorum" dedi.

Netanyahu'ya İran uyarısı

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'a saldırmaması konusunda uyardığını belirtti. İran ile müzakereler sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu görüşmelere zarar verecek bir adım atmama konusunda uyarıp uyarmadığı yönündeki bir soruya Trump, "Doğrusunu söylemek gerekirse evet, uyardım" dedi.

Trump, "Çok iyi görüşmeler yaptık ve kendisine 'Şu anda bunun uygun olacağını düşünmüyorum' dedim. Çünkü bunu çok güçlü bir belgeyle çözüme kavuşturabiliriz. Gerçekten çok güçlü, teftişlere dayalı olan ve hiçbir şekilde karşı tarafa güvene dayalı olmayan bir belgeyle. Ben kimseye güvenmem. Yani güven söz konusu değil. Ben çok sağlam bir çözüm istiyorum. Denetçilerle gidebiliriz, ne istersek alabiliriz, nereyi istiyorsak orayı havaya uçurabiliriz. Ama bunu kimse ölmeden yaparız. İki farklı yol var, bir laboratuvarı içinde kimse yokken havaya uçurmak ve öbür türlüsü, bunu herkes içerideyken yapmak" dedi.

"Durum her an değişebilir"

İran ile çözüme çok yakın olduklarını söyleyen Trump, "Ama bu her an değişebilir. Bir telefonla bile değişebilir. Ama şu anda, bence bir anlaşma yapmak istiyorlar ve eğer bir anlaşma yapabilirsek, çok sayıda hayat kurtarabiliriz" dedi.

Trump, İran'la anlaşmanın ne zaman olacağı yönündeki bir soruya ise, "Eğer olursa, önümüzdeki birkaç hafta içinde olabilir diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.