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Trump, Ukrayna Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'a Gelebilir

Trump, Ukrayna Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'a Gelebilir
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da düzenlenecek Ukrayna barış görüşmelerine katılmasını istediğini ve bu görüşmelere katılma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Trump, yoğun programına rağmen durumu değerlendirdiğini ifade etti.

(ANKARA) — ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinin İstanbul'da düzenlenecek Ukrayna barış görüşmelerine katılmasını istediğini belirterek, görüşmeler için İstanbul'a gitme ihtimaline açık kapı bıraktı.

Donald Trump, bugün başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onun (Putin'in) gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Ama benim orada olmamı istediğini biliyorum ve bu bir ihtimal" dedi.

Trump, "Bunu düşünüyorum. Yarınki programımız tamamen dolu, bunu biliyorsunuz. Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Çok yoğun bir planımız var. Ama bu, çok sayıda hayat kurtarmak için dönüp görüşmeye katılamayacağım anlamına gelmiyor. Evet, bunu düşünüyorum. Ben orada olmazsam onun gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Bunu göreceğiz" ifadesini kullandı.

Trump daha sonra Katar'da yaptığı bir açıklamada, "Bugün ve belki yarın, hatta cuma günü iyi haberler alabiliriz. Ama bekleyip göreceğiz" dedi. Orta Doğu turunun ikinci ayağında Katar'da bulunan Trump, yarın BAE'ye geçecek. Aynı gün, Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerinin İstanbul'da başlaması bekleniyor.

Kremlin: Putin'in görüşmelere doğrudan katılım gösterip göstermeyeceği kesinleşmedi

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rus heyetinin İstanbul'daki barış görüşmeleri için Ukraynalı muhataplarını bekleyeceğini belirtti. Ancak Peskov, Putin'in müzakerelerde Moskova'yı kimin temsil edeceğine henüz karar vermediğini de ifade etti. Kremlin Sözcüsü, "(Heyetin üyelerini) ancak başkandan bu yönde talimat aldıktan sonra açıklayacağız. Şu ana kadar böyle bir talimat verilmedi" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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