Trump, Türkiye ve Arap Liderleriyle Gazze'de Ateşkes ve Rehinelerin İadesini Görüştü

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye dahil Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya gelerek, " Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını" görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında, " İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelendirirken, uluslararası önlem" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri, dışişleri bakanları ve özel temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Gazze'deki devam eden savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir ateşkese ulaşılması için neler yapılabileceği ele alındı.

Toplantı, New York'taki BM Genel Kurulu marjında gerçekleşirken; Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderlerini bir araya getirdi. Toplantıya ilişkin ortak bir açıklama yapılmadı.

Toplantının gündem maddesi: Gazze

BAE haber ajansında yer alan haberlerde, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın harap ettiği bölgede giderek kötüleşen insani krizin ele alınmasına yönelik adımların da toplantıda öncelikli konular arasında yer aldığı aktarıldı.

"Görüşmelerde, Gazze'de süren kanlı savaşın sona erdirilmesi, sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin karşı karşıya kaldığı giderek kötüleşen insani krizin çözümüne yönelik kararlı adımlar atılması" konularının ele alındığı belirtildi.

Trump ile yapılan görüşme, Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında düzenlenen ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine odaklanan üst düzey bir konferansta Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin Filistin devletini tanımasının ardından gerçekleşti.

Erdoğan, toplantının "çok verimli" geçtiğini belirtti

Toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın yanında oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmeyi "çok verimli" olarak nitelendiren Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştirerek, bunların soykırım anlamına geldiğini söyledi. Erdoğan, toplantıdan ortak bir bildirinin yayımlanacağını da dile getirdi.

Erdoğan, İsrail'e karşı uluslararası önlemlerin alınması çağrısında bulunurken, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.

Trump: "Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz"

Trump, toplantı başında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze savaşını "hemen şimdi" sona erdirebileceğini söyleyerek, "Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz. Bitireceğiz. Belki de hemen şimdi bitirebiliriz" dedi.

Trump, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu isimlerle görüşeceğini belirterek, "Bir şeyler başaracağız çünkü bu savaş çok uzun sürdü ve biz bunun sona ermesini istiyoruz. Buradayız çünkü rehineleri geri alıp savaşı bitirebilir miyiz, buna bakmak istiyoruz. Orta Doğu'da hayata geri dönmek istiyoruz; hayat çok güzel ama savaşsız olduğunda çok daha güzel, değil mi" ifadelerini kullandı.

"Şu anda 20 rehine ve 38 cansız beden var"

Trump ayrıca, Hamas ve diğer militan grupların elinde tuttuğu İsrailli rehineler konusuna da dikkat çekerek, "Şu anda 20 rehine ve 38 cansız beden var… 38'ini de 20'sini de geri getirmeliyiz ve bence bunu yapabileceğiz. Bunu dünyada herhangi bir gruptan daha iyi yapabilecek olan grup işte bu. Bunu yapabilecek grup bu" dedi.

Donald Trump, toplantı sonrasında bir açıklama yapmadı ancak ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, toplantının olumlu geçtiğini belirtti.

Katar Emiri Al Sani, Trump'a: "Liderliğinize güveniyoruz"

Toplantı öncesinde konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Trump'a yönelik şunları söyledi:

"Burada bulunma sebebiniz savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek. Bu savaşı bitirmek ve Gazze halkına yardımcı olmak için size ve liderliğinize güveniyoruz. Oradaki durum çok, çok, çok kötü. Buradayız çünkü buluşmak, savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz."