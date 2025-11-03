Haberler

Trump, Türkiye'nin Gazze'deki Rolüne Destek Veriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in itirazlarına rağmen, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ve yeniden inşa süreçlerinde merkezi bir rol oynayabileceğini belirtti. Washington Post'ta yer alan makaleye göre, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki etkisini artırması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in itirazlarına rağmen, Gazze'deki ateşkes ve bundan sonraki yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin merkezi bir rol oynayabileceğini düşündüğü belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin, "Trump, Türkiye'nin Gazze barışında merkezi bir rol oynadığını düşünüyor, ancak İsrail buna itiraz ediyor" başlıklı makalesinde, Orta Doğu'daki sürece ilişkin gelişmeler mercek altına alındı.

Dış politika uzmanlarının görüşlerine de yer verilen makalede, ABD Başkanı Trump'ın, Ankara'nın Gazze'deki ateşkes ve yeniden inşa süreçlerinde merkezi bir rol oynamasını istediğine işaret edildi.

Makalede, Türkiye'nin Hamas ile olan bağlarını kullanarak Gazze'de ateşkesin sağlanmasına büyük katkı yaptığına dikkati çekildi ve Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin bölgenin yeniden inşasına ve güvenliğin sağlanmasına da aktif şekilde yardımcı olabileceğine inandığı belirtildi.

Trump'ın bu hususu farklı açıklamalarında dile getirdiği hatırlatılan yazıda, Ankara'nın Gazze'deki olası rolüne İsrail'in açık şekilde itiraz ettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Orta Doğu'da "daha fazla nüfuz sahibi" olmasını istemeyen İsrail'in, hem bu gerekçeyle hem de Ankara ile Hamas arasındaki ilişkilerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle Trump'a itiraz ettiği kaydedildi.

Makalede, Türkiye'nin, Gazze'de ateşkes sürecindeki adımları kontrol mekanizması olarak kurulan uluslararası istikrar gücüne katılmaya hazır olduğu belirtilirken, Trump yönetiminin bunu açık şekilde desteklediği ifade edildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu yöndeki açıklamaları da aktarıldı.

Washington Post'un analizinde, Türkiye'yi yakından takip eden bazı analistlerin görüşlerine de yer verildi. Buna göre, Türkiye'nin Gazze sürecine aktif katılımının, Ankara-Washington ilişkilerini güçlendireceğine ve Türkiye'nin diplomatik olarak daha da güçlü bir aktör olarak algılanmasını sağlayacağına işaret edildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır

İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır

İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Erol Bulut'tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var

Maç sonunda olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.