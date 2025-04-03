Trump, Tüm İthal Ürünlere Yüzde 10 Gümrük Vergisi Getirdi

WASHINGTON, 3 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, büyük tepki doğuran ve tüm ithal ürünlerine "yüzde 10 asgari temel gümrük vergisi", bazı ticaret ortaklarınaysa daha yüksek gümrük vergileri getiren sözde "karşılıklı gümrük vergilerinin" uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Çarşamba günü imzalanan kararnameye göre tüm ithalata uygulanacak yüzde 10 ek gümrük vergisi 5 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Trump'ın, ABD'nin "en büyük ticaret açığı tehdidine yol açan" ülke ve bölgelere uygulayacağı "daha yüksek bireyselleştirilmiş karşılıklı gümrük vergileri" ise 9 Nisan'da uygulanmaya başlanacak.

Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde yaptığı konuşmada Trump'ın "karşılıklı gümrük vergileri" konusunda sunduğu bir çizelgeye göre farklı ülke ve bölgelere farklı gümrük vergisi oranları uygulanacak.

Buna göre Çin yüzde 34, Avrupa Birliği yüzde 20, Vietnam yüzde 46, Japonya yüzde 24, Hindistan yüzde 26, Güney Kore yüzde 25, Tayland yüzde 36, İsviçre yüzde 31, Endonezya yüzde 32, Malezya yüzde 24 ve Kamboçya yüzde 49 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacak.

An itibarıyla 232. Madde kapsamındaki gümrük vergilerine tabi olan çelik, alüminyum, otomobil, otomobil parçaları, bakır, ilaç, yarı iletken ve kereste gibi bazı mallar karşılıklı gümrük vergilerine tabi olmayacak.

Trump, yüksek gümrük vergilerinin hükümetin gelirlerini artıracağını ve ABD'nin imalatını canlandıracağını savunsa da ekonomistler bu tür önlemlerin ABD'li tüketiciler ve işletmeler açısından fiyatların artmasına yol açacağı, küresel ticareti sekteye uğratacağı ve küresel ekonomiye zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuyor.