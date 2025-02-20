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Trump, Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırmasını Kaldırdı

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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını duyurdu ve bu durumu 'Kralımız çok yaşa!' ifadeleriyle kutladı. Beyaz Saray da Trump'ı 'kral' olarak betimleyen bir dergi kapağı paylaştı.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, son düzenlemesini övgüyle duyurdu.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıklayan Trump, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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