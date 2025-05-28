Trump, Tom Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi Olarak Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda "Suriye Özel Temsilcisi" görevini de yürüteceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Barrack'ın Suriye ile ilgili görevine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile işbirliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.