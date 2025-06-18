Trump, TikTok'un Süresini Üçüncü Kez Uzattı

NEW YORK, 18 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Çinli internet teknolojisi şirketi ByteDance'ın sahibi olduğu kısa video paylaşım platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması için verilen süreyi üçüncü kez uzatacak. Müzakereler sürerken uygulamanın ABD'deki faaliyetlerine devam etmesine izin verildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın da pek çok kez ifade ettiği gibi kendisi TikTok'un sessizliğe gömülmesini istemiyor. Yönetim, 90 günlük bu uzatma süresini anlaşmaya varıp ABD halkının verilerinin güvenliğinden emin olarak TikTok'u kullanmaya devam edebilmesini sağlamak için çalışarak geçirecek" dedi.

Bu, Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana yaptığı üçüncü uzatma. Trump, ilk önce yönetimine "TikTok ile ilgili uygun hareket tarzını belirleme fırsatı" vereceğini söyleyerek TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzalamıştı. Trump'ın nisan ayında uygulamanın faaliyetlerini aksatmamak için verdiği ikinci 75 günlük uzatma ise 19 Haziran'da sona eriyor.

Trump, ilk döneminde ByteDance'ın hisselerini ABD'li bir şirkete satmaması halinde uygulamanın ABD'de yasaklanmasını öngören kararname imzalamış, ancak yasal itirazlar nedeniyle kararname yürürlüğe girmemişti.

Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek ByteDance'a TikTok'u satması için 270 gün süre veren yasa imzaladı. Öte yandan Biden yönetiminin öne sürdüğü söz konusu güvenlik endişeleri yasayı eleştirenler tarafından asılsız olarak nitelendirildi. Söz konusu yasaya uyulmaması halinde Apple ve Google gibi uygulama mağazalarının TikTok'u 19 Ocak 2025 itibarıyla platformlarından kaldırması öngörülüyordu.

Saatlerce sessizliğe gömülen uygulama, Trump'ın ikinci dönem görevine başlamasından bir gün önce, 19 Ocak'ta faaliyetlerine yeniden başladı.