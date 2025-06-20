Trump, TikTok İçin 90 Günlük Ek Süre Verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un faaliyetlerine 90 gün daha devam etmesine olanak tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Daha önce iki kez uzatılan yasak, şimdi 17 Eylül 2025'e kadar ertelendi.

NEW YORK, 20 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, popüler sosyal medya video paylaşım platformu TikTok'un ABD'de faaliyetlerini sürdürmesine 90 gün daha imkan sağlayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Böylece Trump yönetimi, "ya satış ya yasak" yasası olarak nitelenen yasa kapsamında yapılacak anlaşmayı müzakere etmek için ek süre kazanmış oldu.

ABD'de 170 milyon kullanıcısı olan TikTok kararnameyle ülkedeki faaliyetlerini sürdürebilecek.

Perşembe günü imzalanan başkanlık kararnamesi ile TikTok yasağının uygulanması üçüncü kez ertelenerek verilen süre 17 Eylül 2025'e kadar uzatıldı. Daha önce Trump, yasağı 20 Ocak ve 4 Nisan 2025'te olmak üzere iki kez 75'er günlük uzatmalarla ertelemişti.

Çinli internet teknolojisi şirketi ByteDance'ın sahibi olduğu ve ABD'li gençler arasında popüler olan TikTok'ta, 2024'teki başkanlık yarışından bu yana 15 milyondan fazla takipçi kazanan Trump ocak ayında uygulamaya sempati duyduğunu söylemişti.

Yerel medyada çıkan haberlerde, TikTok'un faaliyetlerini sürdürmesine izin veren başkanlık kararnamelerinin incelendiği ancak bu konuda mahkemeye taşınan bir dava olmadığı ve ertelemeler devam ettikçe TikTok'un yakın zamanda ülkede yasaklanma ihtimalinin azaldığı ifade edildi.

Pew Araştırma Merkezi'nin kısa süre önce yaptığı ankete göre, ABD'lilerin yaklaşık üçte biri TikTok yasağını destekliyor. Mart 2023'te bu oran yüzde 50 seviyesindeydi. Katılımcıların üçte biri yasağa karşı çıkarken, kalan üçte biri ise kararsız olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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