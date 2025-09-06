Trump'tan Yurtdışında Haksız Gözaltılara Yaptırım Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ülke vatandaşlarını yurt dışında haksız yere gözaltına alan ülkelere ekonomik yaptırımlar, vize ve dış yardım kısıtlamaları gibi yeni yaptırımlar getirecek bir kararnameye imza attı.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, kararname, bir ABD vatandaşının yurt dışında haksız yere gözaltına alındığının belirlenmesi durumunda ilgili ülke hükümetine çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Haksız gözaltının belirlenmesi halinde bu durumun parçası olan aktörlere ekonomik yaptırımlar, vize ve dış yardım kısıtlamaları uygulanabilecek.

Kararnamenin detaylarının paylaşıldığı Beyaz Saray açıklamasında, "haksız gözaltı" tanımının, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Levinson Yasası uyarınca yasa dışı veya haksız olarak değerlendirdiği bir gözaltı olduğu kaydedildi.

Adını, 2007'de İran'da kaybolan eski ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Robert Levinson'dan alan yasa, ABD hükümetine yurt dışında haksız yere tutulan veya kaybolan vatandaşlarının serbest bırakılması için daha güçlü diplomatik, ekonomik ve yaptırım araçları kullanma yetkisi tanıyor. Yasa, Dışişleri Bakanına hangi gözaltıların "haksız" sayılacağı konusunda takdir yetkisi verirken, bu tür durumlara karışan yabancı yetkililere yaptırım uygulanmasını da öngörüyor.

Söz konusu yasa, Trump'ın ilk başkanlık döneminde kabul edilmişti.